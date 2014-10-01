"Нафтогаз" начал выплату $1,6 млрд долга по евробондам

Правительство будет ответственно относится к выполнению всех своих обязательств, как внешних, так и внутренних, и поэтому вовремя начало погашение евробондов НАК «Нафтогаз Украины» на общую сумму 1,6 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Несмотря на сложную ситуацию, мир тщательно наблюдает, как ведет себя Украина по выполнению обязательств - внутренних и внешних. Я хочу заявить, что правительство, несмотря на всю сложность финансовой и экономической ситуации для страны, ответственно относится к выполнению всех обязательств, в том числе по погашению долговых обязательств, - сказал Яценюк. - Сегодня наступил срок уплаты евробондов, выданных «Нафтогазу» под государственные гарантии на общую сумму 1,670 млрд долларов.

Правительство вместе с «Нафтогазом» начало процедуру погашения евробондов на сумму 1,670 млрд долларов. Вся сумма погашается. И для нас доверие иностранных инвесторов и кредиторов крайне важна. И в дальнейшем правительство будет выполнять все свои внутренние и внешние обязательства, несмотря на невероятную сложность».

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Как сообщал УНИАН, в сентябре «Нафтогаз» зарезервировал 1,6 млрд евро для выплаты обязательств по пятилетним евробондам, выпущенным и размещенным в 2009 году.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. В 2004 году «Нафтогаз» выпустил пятилетние евробонды на сумму 500 млн долларов со сроком погашения 30 сентября 2009 года. Из-за финансовых проблем было принято решение о реструктуризации задолженности компании, и 19 октября 2009 года в Лондоне прошло собрание держателей этих еврооблигаций, в ходе которого держатели ценных бумаг согласились обменять их на новые бумаги, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, со сроком погашения в сентябре 2014 года, по ставке 9,5%, и выпущенные под суверенные гарантии.