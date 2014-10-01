«Нафтогаз» купил на валютном рынке $1,6 млрд для расчетов по еврооблигациям

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США к 15:30 выросли до 1,692 млрд долл., в то время как обычно дневной объем торговли валютой составляет от 100 до 300 млн долл., сообщается на сайте Национального банка.

Напомним, что сегодня СМИ сообщили о просрочке НАК «Нафтогаз Украины» обязательств по погашению евробондов в размере 1,6 млрд долл. Как заявил сегодня на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Арсений Яценюк, правительство будет ответственно относиться к выполнению всех своих обязательств, как внешних, так и внутренних, и поэтому вовремя начало погашение евробондов НАК «Нафтогаз Украины» на общую сумму 1,6 млрд долл.

Как сообщили УНИАН участники межбанковского рынка, стремительный рост торгов связан именно с покупкой валюты для «Нафтогаза».

«НАК купил около 1,6 млрд долл. по 12,95 грн/долл.», - сообщил собеседник агентства.