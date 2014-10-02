«Нафтогаз» погасил еврооблигации на $1,6 млрд

НАК «Нафтогаз Украины» погасил еврооблигации на сумму 1,6 млрд долл., а также проценты в объеме 75,8 млн долл., сообщила пресс-служба компании.

«Нафтогаз Украины» подтверждает полную выплату по еврооблигациям на сумму 1,595 млрд долл. и погашение процентов 75,76 млн долл.», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, платеж был отправлен 1 октября на клиринговые системы Euroclear и Clearstream. Сроки уплаты находятся в пределах, установленных условиями выпуска еврооблигаций.

Кроме того, «Нафтогаз» подтвердил свое намерение продолжать выполнять свои финансовые обязательства.

Как сообщал УНИАН, в сентябре «Нафтогаз» зарезервировал 1,6 млрд евро для выплаты обязательств по пятилетним евробондам, выпущенным и размещенным в 2009 году.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. В 2004 году «Нафтогаз» выпустил пятилетние евробонды на сумму 500 млн долл. со сроком погашения 30 сентября 2009 года. Из-за финансовых сложностей было принято решение о реструктуризации задолженности НАК, и 19 октября 2009 года в Лондоне состоялось собрание держателей этих еврооблигаций, в ходе которого держатели ценных бумаг согласились обменять их на новые бумаги, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, со сроком погашения в сентябре 2014 года, по ставке 9,5% и выпущенные под суверенные гарантии.