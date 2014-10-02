План продажи госимущества в Украине пока выполнили всего на 0,34%

Поступления от приватизации с начала года (по состоянию на 26 сентября) составили 58 млн грн, что составляет 0,34% плана на этот год, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Также сообщается, что Фонд госимущества на конец сентября перечислил в государственный бюджет от аренды госимущества 723,3 млн грн, что составляет 91% годового плана.

Поступления от дивидендов с госсобственности составили около 403 млн грн.

Читайте такжеКабмин хочет продать все госпредприятия, кроме стратегическихСправка УНИАН. В соответствии с утвержденным на 2014 год государственным бюджетом, от приватизации планируется получить 19,4 млрд грн, от аренды – 794 млн грн. План поступлений от дивидендов на этот год не установлен.