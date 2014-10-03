Акции Одесского припортового завода выставят на международной бирже

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) своим приказом от 1 октября внес изменения в помесячный-пообъектный план приватизации, запланировав выставить 5% акций Одесского припортового завода на продажу на международных фондовых рынках, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

В то же время, как отмечается в приказе, госпакет акций ОПЗ будет выставлен на международных рынках только после соответствующего решения Кабинета министров Украины.

Фонд госимущества также увеличил на 5% - до 94,567% планируемый к продаже на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены госпакет акций Одесского припортового завода.

В то же время, как отмечается в приказе, ФГИУ отменил запланированные на фондовой бирже торги по продаже 10% пакета акций ОПЗ.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества ранее заявлял о своих планах в декабре этого года объявить конкурсы с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 89,567% госпакета акций Одесского припортового завода, а также выставить 10% акций предприятия в ноябре на фондовой бирже.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.