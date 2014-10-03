Акции Одесского припортового завода выставят на международной бирже
Госпакет акций ОПЗ будет выставлен на международных рынках только после соответствующего решения Кабинета министров Украины
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) своим приказом от 1 октября внес изменения в помесячный-пообъектный план приватизации, запланировав выставить 5% акций Одесского припортового завода на продажу на международных фондовых рынках, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.
В то же время, как отмечается в приказе, госпакет акций ОПЗ будет выставлен на международных рынках только после соответствующего решения Кабинета министров Украины.
Фонд госимущества также увеличил на 5% - до 94,567% планируемый к продаже на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены госпакет акций Одесского припортового завода.
В то же время, как отмечается в приказе, ФГИУ отменил запланированные на фондовой бирже торги по продаже 10% пакета акций ОПЗ.
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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества ранее заявлял о своих планах в декабре этого года объявить конкурсы с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 89,567% госпакета акций Одесского припортового завода, а также выставить 10% акций предприятия в ноябре на фондовой бирже.
Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.