Яценюк о выкупленных РФ еврооблигациях: Придется платить
23:50, 03 октября 2014Фондовый рынок
0
Украина будет проводить выплаты по всем своим долговым обязательствам.
Украина будет проводить выплаты по всем своим долговым обязательствам / УНИАН
Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в прямом эфире программы Шустер Live.
Отвечая на вопрос, готова ли Украина погасить выкупленные Россией еврооблигации на сумму 3 млрд долларов, он сказал: “Придется платить, а что делать?”.
Читайте такжеЯценюк: Украина глубоко обеспокоена подрывом Россией энергобезопасности Европы
Вместе с тем глава правительства заверил, что Украина будет проводить выплаты по всем своим долговым обязательствам.
”Все долги, не мы их брали, но мы будем выплачивать, как бы это не было сложно”, - заявил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter