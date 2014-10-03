Яценюк о выкупленных РФ еврооблигациях: Придется платить

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в прямом эфире программы Шустер Live.

Отвечая на вопрос, готова ли Украина погасить выкупленные Россией еврооблигации на сумму 3 млрд долларов, он сказал: “Придется платить, а что делать?”.

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Вместе с тем глава правительства заверил, что Украина будет проводить выплаты по всем своим долговым обязательствам.

”Все долги, не мы их брали, но мы будем выплачивать, как бы это не было сложно”, - заявил он.