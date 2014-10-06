Фискальная служба предлагает возмещать облигациями переплаты по налогу на прибыль

Государственная фискальная служба по согласованию с Министерством финансов и ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом предлагает ввести в Украине механизм выпуска и размещения облигаций внутреннего государственного займа в счет погашения переплат по налогу на прибыль.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Как отмечается, выпуск и размещение бумаг должно разрешить существующую в Украине проблему переплат по налогу на прибыль, которая на сегодняшний день, по данным ГФС, составляет порядка 26 млрд грн.

«В Меморандуме с МВФ согласован выпуск облигаций (ОВГЗ - УНИАН) в сумме 16,7 млрд грн. В счет возмещения НДС выпущено облигаций на 7 млрд грн, остальное предлагается использовать для погашения переплат по налогу на прибыль», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПравительство для кредитования Фонда гарантирования выпустит ОВГЗ на 10 млрд гривень Также в ГФС напомнили, что Минфин инициировал подобные предложения в рамках изменений в закон о государственном бюджете на 2014 год.

Ранее в ГФС сообщили, что общий объем платежей по налогу на прибыль в апреле-сентябре превысил плановый показатель на 3,5% и составил 17,5 млрд грн. Общий объем платежей по налогу на добавленную стоимость с начала года составил 100 млрд грн. По состоянию на 29 сентября объем выданных облигаций в счет погашения задолженности по возмещению НДС, сформировавшейся на 1 января 2014 года, составил 6,7 млрд грн.