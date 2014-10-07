Минфин выпустил четвертый транш НДС-облигаций

Министерство финансов Украины 6 октября осуществило четвертый выпуск облигаций внутреннего государственного займа для оформления возмещения налога на добавленную стоимость в пользу 20 налогоплательщиков на сумму 125,314 млн грн, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, выпуск облигаций проведен согласно реестру сумм налога на добавленную стоимость, задекларированных к возмещению до 1 января 2014 года и подтвержденных по результатам проверок Государственной фискальной службой Украины, в который вошли 20 налогоплательщиков.

Погашение долга по облигациям осуществляется до 30 сентября 2019 года каждые шесть месяцев в размере 10% номинальной стоимости, которая по одной облигации составляет 1 тыс. грн. Проценты по облигациям выплачиваются дважды в год - в апреле и октябре, начиная с апреля 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 21 мая принял решение выпустить НДС-облигации номинальной стоимостью 1 тыс. грн, сроком обращения 5 лет и ставкой купона на уровне учетной ставки НБУ. 20 июня Кабмин определил предельный объем выпуска НДС-облигаций на уровне 7 млрд грн.

Первый транш НДС-облигаций на 3,5 млрд грн Минфин выпустил 8 июля, второй на 2,2 млрд грн – 29 июля, а третий на 955 млн грн - 21 августа.