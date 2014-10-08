Минфин продал внутренние облигации почти на миллиард гривень

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 974,217 млн грн на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 7 октября, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещения облигаций в гривне. Минфин привлек 967,847 млн грн на 1 год под 17,50% годовых по двум поданным заявкам, а также 6,371 млн грн на 2 года под 16,5% по одной заявке.

Как сообщал УНИАН, Минфин в октябре провел 1 ОВГЗ-аукцион, в ходе которого привлек в госбюджет 1,3 млрд грн.

В октябре министерство планирует провести еще 3 аукциона - 14, 21 и 28 октября.

По оперативным данным Госказначейства на 6 октября, с начала года в госбюджет поступило 217 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 71,580 млрд грн, на обслуживание госдолга – 31,614 млрд грн.

По состоянию на 7 октября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 386,699 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 269,142 млрд грн, в собственности банков – 83,889 млрд грн, нерезидентов – 19,420 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.