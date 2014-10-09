Акции «Мироновского хлебопродукта» будут торговаться в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила акции агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП), ценные бумаги которого также котируются на Лондонской фондовой бирже, к торгам на украинском фондовом рынке.

Согласно сообщению пресс-службы регулятора, к обращению на территории Украины допущено 250 тыс. акций компании в форме глобальных депозитарных расписок номинальной стоимостью 2,5 млн евро.

Планируется, что оборот ценных бумаг МХП в Украине будет осуществляться на «Украинской бирже».

Как сообщал УНИАН, ранее НКЦБФР допустила к торгам на украинском фондовом рынке акции агропромышленной группы «Укрпродукт», также котирующиеся на Лондонской фондовой бирже.

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Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.

МХП в 2013 году получил 162 млн долл. чистой прибыли, что на 48% меньше, чем в 2012 году. EBITDA холдинга по итогу 2013 года составила 391 млн долл. против 468 млн долл.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 миллиона долларов. В настоящее время на Лондонской бирже торгуется 35% акций этой компании.