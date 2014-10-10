Украинский фондовый рынок заканчивает торговую неделю снижением – индекс украинских акций UX на торгах в пятницу, 10 октября, снизился по состоянию на 10:40 на 0,84% - до 1042,73 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 2,4 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 2,2 млн грн.

Среди лидеров снижения – акции Авдеевского коксохима (-3,68%), Енакиевского метзавода (-2,73%), Крюковского вагоностроительного завода (-2,17%).

Индекс ПФТС снизился на 0,08% - до 422,29 пункта, общий объем торгов составил 210 тыс. грн.