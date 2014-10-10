Российские биржи открылись обвалом из-за дешевой нефти и опасения рецессии

Индекс РТС теряет около 1,5% и находится вблизи уровня 1070 пунктов. Так низко этот индикатор в 2014 году находился лишь в течение короткого времени в марте, когда биржевые показатели обвалились на фоне реакции Запада на аннексию Крыма, сообщает «Радио Свобода».

Аналогичное снижение фиксируется и на другой российской бирже ММВБ.

Далее под давлением находится курс рубля - по состоянию на 10:10 по московскому времени российская валюта теряет около четверти процента против доллара и евро. За доллар дают уже более 40 рублей 20 копеек, евро преодолел отметку в 51 рубль. Еще в начале лета доллар котировался на уровне 34 рубля.

Аналитики объясняют падение основных российских экономических индикаторов стремительным снижением цены важного экспортного продукта России - нефти, а также газа, цена которого коррелируется с нефтяными котировками. На мировых рынках нефть марки Brent сейчас стоит менее 89 долларов за баррель, цена нефти российской марки Urals есть еще ниже. Это новые минимумы за несколько лет.

Также эксперты предполагают, что влияние на биржевые котировки оказывают опасения глобальной или как минимум региональной рецессии.