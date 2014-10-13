Fitch понизило кредитный рейтинг агрогруппы «Креатив» до преддефолтного уровня
Понижение рейтингов отражает высокие риски группы «Креатив» по возобновлению банковских кредитных линий
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») агропромышленной группы «Креатив» в иностранной и национальной валюте до преддефолтного уровня «СС» с «ССС», сказано в сообщении агентства.
Национальный и долгосрочный рейтинг «Креатива» Fitch понизило до «B-(ukr)» с «A-(ukr)».
«Понижение рейтингов отражает высокие риски группы «Креатив» по возобновлению банковских кредитных линий. В частности, Fitch стало известно о невыплате части долга по линии предэкспортного финансирования и соглашении между компанией и кредиторами на введение временного моратория на принудительное взыскание долга», - говорится в сообщении Fitch.
Согласно сообщению, в настоящее время группа ведет переговоры с кредиторами об условиях возобновления линии предэкспортного финансирования на новый сезон, но в меньшем объеме.
«Неспособность получить новую линию предэкспортного финансирования, что потенциально вызовет более широкие проблемы с ликвидностью, или кросс-дефолт с другими банковскими линиями, могут в итоге привести к дефолту. Однако если компания сумеет договориться о новых условиях по линии предэкспортного финансирования, мы ожидаем повышения РДЭ опять до уровня «CCC»», - считают аналитика агентства.
В то же время Fitch считает высокой вероятность успешного завершения переговоров «Креатива» с банками в ближайшие несколько недель.
В агентстве также отметили, что ликвидность компании в ближайший год будет зависеть от способности договориться о новых краткосрочных банковских кредитах и от генерирования свободного денежного потока в размере минимум 70-100 млн долл. в 2014-2015 годы. Кроме того, «Креатив» может поддерживать ликвидность путем сокращения оборотного капитала и более эффективного управления ним.
Fitch также прогнозирует сокращение выручки группы по итогам 2014 года на 20% ввиду резкого снижения цен на сельскохозяйственную продукцию.
«При этом сокращение EBITDA будет менее серьезным благодаря значительному предложению семян подсолнечника в Украине в этом году и снижению гривневых расходов (в пересчете на доллары США). По нашим оценкам, процентная нагрузка по долгу, номинированному преимущественно в долларах США, останется существенной для компании», - сказано в сообщении.
В агентстве считают, что более высокая рентабельность в сочетании с сокращением потребностей в оборотном капитале и более низкими капитальными вложениями должна обусловить положительный свободный денежный поток в компании с 2014 г.
Как сообщал УНИАН, в сентябре 2013 года агропромышленная группа «Креатив» привлекла синдицированный кредит на 300 млн долл. у 8 международных банков. Привлеченные средства «Креатив» намеревался направить на закупку, хранение и переработку подсолнечника.
Группа «Креатив» в 2013 году получила выручку в размере 1,055 млрд долл., что на 55% больше, чем годом ранее. При этом валовая прибыль компании в прошлом году выросла на 34% по сравнению с 2012 годом – до 196 млн долл., а EBITDA составила 176 млн долл., что на 23% больше, чем годом ранее.
Справка УНИАН. Агропромышленная группа «Креатив» является одним из лидеров украинского рынка жиров и маргаринов с долей более 30%. Группа владеет тремя заводами по переработке семян подсолнечника с общим годовым объемом около 1,1 млн тонн. Также «Креатив» владеет четырьмя заводами по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. Группа занимается переработкой соевых бобов и развивает сельскохозяйственное направление, в которое входят растениеводческие хозяйства, завод по переработке пеллет и животноводческий комплекс. Компания выпускает масложировую продукцию под ТМ «Сонола», «Деликон» и «Дивное».