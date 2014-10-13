Fitch понизило кредитный рейтинг агрогруппы «Креатив» до преддефолтного уровня

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») агропромышленной группы «Креатив» в иностранной и национальной валюте до преддефолтного уровня «СС» с «ССС», сказано в сообщении агентства.

Национальный и долгосрочный рейтинг «Креатива» Fitch понизило до «B-(ukr)» с «A-(ukr)».

«Понижение рейтингов отражает высокие риски группы «Креатив» по возобновлению банковских кредитных линий. В частности, Fitch стало известно о невыплате части долга по линии предэкспортного финансирования и соглашении между компанией и кредиторами на введение временного моратория на принудительное взыскание долга», - говорится в сообщении Fitch.

Согласно сообщению, в настоящее время группа ведет переговоры с кредиторами об условиях возобновления линии предэкспортного финансирования на новый сезон, но в меньшем объеме.

«Неспособность получить новую линию предэкспортного финансирования, что потенциально вызовет более широкие проблемы с ликвидностью, или кросс-дефолт с другими банковскими линиями, могут в итоге привести к дефолту. Однако если компания сумеет договориться о новых условиях по линии предэкспортного финансирования, мы ожидаем повышения РДЭ опять до уровня «CCC»», - считают аналитика агентства.

В то же время Fitch считает высокой вероятность успешного завершения переговоров «Креатива» с банками в ближайшие несколько недель.

В агентстве также отметили, что ликвидность компании в ближайший год будет зависеть от способности договориться о новых краткосрочных банковских кредитах и от генерирования свободного денежного потока в размере минимум 70-100 млн долл. в 2014-2015 годы. Кроме того, «Креатив» может поддерживать ликвидность путем сокращения оборотного капитала и более эффективного управления ним.

Fitch также прогнозирует сокращение выручки группы по итогам 2014 года на 20% ввиду резкого снижения цен на сельскохозяйственную продукцию.

«При этом сокращение EBITDA будет менее серьезным благодаря значительному предложению семян подсолнечника в Украине в этом году и снижению гривневых расходов (в пересчете на доллары США). По нашим оценкам, процентная нагрузка по долгу, номинированному преимущественно в долларах США, останется существенной для компании», - сказано в сообщении.

В агентстве считают, что более высокая рентабельность в сочетании с сокращением потребностей в оборотном капитале и более низкими капитальными вложениями должна обусловить положительный свободный денежный поток в компании с 2014 г.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2013 года агропромышленная группа «Креатив» привлекла синдицированный кредит на 300 млн долл. у 8 международных банков. Привлеченные средства «Креатив» намеревался направить на закупку, хранение и переработку подсолнечника.

Группа «Креатив» в 2013 году получила выручку в размере 1,055 млрд долл., что на 55% больше, чем годом ранее. При этом валовая прибыль компании в прошлом году выросла на 34% по сравнению с 2012 годом – до 196 млн долл., а EBITDA составила 176 млн долл., что на 23% больше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. Агропромышленная группа «Креатив» является одним из лидеров украинского рынка жиров и маргаринов с долей более 30%. Группа владеет тремя заводами по переработке семян подсолнечника с общим годовым объемом около 1,1 млн тонн. Также «Креатив» владеет четырьмя заводами по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. Группа занимается переработкой соевых бобов и развивает сельскохозяйственное направление, в которое входят растениеводческие хозяйства, завод по переработке пеллет и животноводческий комплекс. Компания выпускает масложировую продукцию под ТМ «Сонола», «Деликон» и «Дивное».