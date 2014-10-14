На украинском фондовом рынке вчера наблюдался максимальный рост за месяц

На украинском фондовом рынке на торгах в понедельник, 13 октября, наблюдался максимальный рост за последний месяц, говорится в аналитическом отчете риск-менеджера инвесткомпании Dragon Capital Дмитрия Михайлусенко.

Положительными новостями стали сообщения о якобы отводе российских войск с границы Украины, а также, как отмечается в отчете, "случилось то, чего так ждали многие инвесторы – в пятницу "Укрнафта" провела собрание акционеров и утвердила выплату дивидендов".

По итогам торгов лидерами ликвидности стали акции "Укрнафты" (3,3 млн грн), "Мотор Сичи" (0,76 млн грн) и "Центрэнерго" (0,67 млн грн). Лидерами роста по наиболее ликвидным бумагам стали акции Азовстали (+9,92%) и Центрэнерго (+3,43%). Снижение среди ликвидных акций зафиксировано не было.

Основные американские площадки закрылись вчера под давлением продавцов. Индекс DOW снизился на 1,35%, NASDAQ — на 1,46%, S&P500 — на 1,63%. Как отмечается в отчете, большая часть продаж проходила в последние пару часов до закрытия площадок на фоне опубликованной ведущими СМИ страны информации о том, что вирус Эбола может получить широкое распространение.

В то же время, на открытии сегодняшней торговой сессии для украинского фондового рынка складывался нейтральный внешний фон, американские фьючерсы на основные индексы демонстрировали рост.

Как сообщал УНИАН, индекс украинских акций UX в понедельник завершил торги уверенным ростом на 4,98%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 26,8 млн грн, из них на рынок заявок пришлось 9,02 млн грн, на рынок РЕПО — 17,8 млн грн.