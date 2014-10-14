Порошенко заявил, что является противником реприватизации

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что является противником реприватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на острове Хортица (Запорожская обл.), отвечая на вопрос журналистов о целесообразности реприватизации Запорожского алюминиевого комбината, который после приватизации российскими инвесторами практически прекратил производство.

«Я противник реприватизации. Независимо от того, кто является собственником. Собственники есть эффективные и неэффективные. Для решения вопроса с неэффективными собственниками есть механизм банкротства, который позволяет цивилизованно провести процедуру смены собственника», - сказал Порошенко.

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При этом он отметил, что в ближайшее время существующая на сегодняшний день система банкротства предприятий будет «существенно упрощена».

«Люди не должны годами ждать выплаты зарплат», - пояснил Порошенко.