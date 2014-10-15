Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s повысило рейтинг Киева до «ССС» и вывело рейтинги города из списка Credit Watch после погашения платежей по муниципальным облигациям, говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

Прогноз по рейтингам – стабильный.

«Киев погасил, а не реструктуризировал, как было объявлено ранее, облигации серии «В» на сумму 1,125 млрд грн, – говорится в сообщении. – Как следствие, мы повышаем рейтинги города до «ССС» с «СС» и выводим рейтинги из списка Credit Watch».

В то же время, в агентстве по-прежнему называют высокой долговую нагрузку на город в 2015-2016 годах, поскольку в этот период Киев должен погасить евробонды на сумму 550 млн долл. «Однако мы полагаем, что правительство будет оказывать поддержку городу», - говорится в сообщении.

Киев 8 октября погасил муниципальные облигации на сумму 1,125 млрд грн - через два дня после даты запланированных выплат. В то же время, этот платеж не считается просроченным, поскольку средства были перечислены в так называемый «льготный» период. Облигации были погашены посредством выпуска новых краткосрочных бумаг на сумму 2,625 млрд грн со сроком погашения 360 дней.

Как сообщал УНИАН, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») для Киева в иностранной и национальной валюте на уровне «CC», одновременно подтвердив и национальный долгосрочный рейтинг на уровне «BB(ukr)» с негативным прогнозом. Ранее такие рейтинги были присвоены Киеву из-за планов администрации города по реструктуризации имеющейся задолженности, включая выплаты по внутренним долговым бумагам.