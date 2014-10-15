Великобритания первой среди стран Запада выпустила суверенные облигации в юанях

Великобритания первой среди стран Запада выпустила суверенные облигации, номинированные в китайских юанях, сумма первого транша британских суверенных облигаций в валюте КНР превышает 300 млн фунтов стерлингов (3 млрд юаней), пишет Прайм со ссылкой на газету Financial Times.

По данным газеты, это на треть больше ранее запланированного объема из-за большого интереса инвесторов к бондам в юанях, спрос на которые оценивается почти в 6 млрд юаней (600 млн фунтов).

"Первый среди западных стран выпуск правительством Великобритании суверенных облигаций в юанях стал очень успешным и будет выгодным для налогоплательщиков", - отметил британский министр финансов Джордж Осборн.

Как сказал ранее Осборн, эти облигации будут "включены в наши резервы иностранной валюты, наряду с американскими и канадскими долларами, евро и японскими иенами".

Интерес к включению в резервы иностранной валюты юаней в размере 5% проявило правительство Австралии.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай подписали соглашение о валютном свопе между центральными банками двух стран. Этот инструмент дает возможность каждой из сторон получить доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость ее приобретения на валютных рынках.

В Южной Корее, согласно данным Центробанка этой страны, внутренние депозиты в китайской валюте в июле этого года достигли 16,19 млрд юаней. Это в 55 раз больше, чем на тот же период прошлого года, когда внутренние депозиты страны в юанях составляли всего 290 млн.

Первые же в мире ценные бумаги, номинированные в юанях, были выпущены в конце 2013 года в канадской провинции Британская Колумбия, напоминает издание британских деловых кругов.