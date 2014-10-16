ЕБРР и МФК намерены размещать свои облигации на украинском рынке - Гонтарева

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе встречи с журналистами в НБУ.

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«ЕБРР, а также IFC планируют выпускать локальные бумаги на украинском рынке. Кроме этого, могут быть использованы операции РЕПО с НБУ, где они будут давать нам европейскую валюту, а мы им гривню», - сказала Гонтарева.

Глава НБУ отметила, что Украина и ЕБРР готовят "беспрецедентную" программу сотрудничества, которая также включает в себя рекапитализацию банков, торговое финансирование реверса газа, предоставление кредитных ресурсов и прямых инвестиций.

"Это программа сотрудничества в таких областях, которые требуют реформирования, - это «Нафтогаз», банковская система. Программа ЕБРР предусматривает участие в рекапитализации банков, открытие торгового рефинансирования для «Нафтогаза» для реверсных поставок газа", - сказала Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, ЕБРР – крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 июля 2014 года банк выделил Украине свыше 9,2 млрд евро (12,3 млрд долл. США) в рамках 329 проектов. В мае в ЕБРР заявляли, что банк намерен ежегодно инвестировать в экономику Украины 1 млрд евро.

МКФ как член группы Всемирного банка является крупнейшим глобальным институтом развития, сосредоточивает свою деятельность исключительно в частном секторе. В период с 2004 года МКФ инвестировала в Украину 2 миллиарда долларов США со своего счета и мобилизовала 760 миллионов долларов США за счет других инвесторов.

Сегодня глава Нацбанка также заявляла, что МВФ может увеличить объем кредитования Украины.