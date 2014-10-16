Минфин привлек в госбюджет более 1 миллиарда гривень

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 1,012 млн грн на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 16 октября, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещения облигаций в гривне. Минфин привлек 316,962 тыс. грн на 2 года под 7% годовых по одной поданной заявке, а также 1,012 млрд грн на 10 лет под 15,5% по двум поданным заявкам.

Как сообщал УНИАН, Минфин в октябре провел четыре ОВГЗ-аукциона, в ходе которых привлек в госбюджет 4,6 млрд грн. В октябре министерство планирует провести еще два аукциона – 21 и 28 октября.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.