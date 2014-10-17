Россия увеличила вложения в облигации США почти до $120 млрд

Согласно распространенным в четверг последним данным министерства финансов США, в августе этот показатель увеличился по сравнению с июлем на $3,6 млрд - до $118,1 млрд, пишет Lenta.ru.

Россия занимает двенадцатое место в списке основных держателей американских казначейских обязательств.

В целом иностранные покупатели расширили в августе свои вложения в ценные бумаги Соединенных Штатов до рекордного уровня. Их объем увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,1% - до $6,07 трлн. Эксперты считают, что эта тенденция сохранится по меньшей мере до конца года, поскольку на настроения инвесторов влияет нестабильная геополитическая ситуация в мире и сохраняющиеся трудности в глобальной экономике.

Читайте такжеЕБРР и МФК намерены размещать свои облигации на украинском рынке - Гонтарева

Лидером среди владельцев американских ценных бумаг на протяжении последних нескольких лет остается Китай, который к концу августа утяжелил свой портфель до $1,27 трлн. Занимающая второе место Япония пополнила свои запасы до $1,23 трлн. Вслед за ними в первой десятке расположились Бельгия, группа офшорных государств Карибского бассейна, страны ОПЕК, Бразилия, Швейцария, Великобритания. На одиннадцатой строчке, впереди России, находится Люксембург.

Помимо различных государств, американскими ценными бумагами владеют иностранные юридические и физические лица, а также отечественные компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях огромного бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными, хотя и не самыми прибыльными ценными бумагами, которые продаются на мировом финансовом рынке. Спрос на них неуклонно растет с июля прошлого года.

Ранее сообщалось, что Беларусь намерена разместить в США облигации на $1 млрд.