Крымские заводы не получат оборонные заказы, пока не продадут России часть акций

Об этом на заседании комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу так называемого Государственного совета Крыма сообщил глава крымского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, директор симферопольского завода «Фиолент» Александр Баталин, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на газету «Кафа».

По словам Баталина, для участия в оборонном заказе нужно войти в один из государственных концернов России. Концерны готовы вкладывать средства в крымские предприятия, но для этого необходимо продать госконцерну хотя бы блокирующий пакет акций (25%).

«Мы не можем найти форму работы с минпромторгом России. В России в концернах сосредоточены научный, производственный, лизинговый потенциал. Ни одно из наших предприятий в программу минпромторга не попадает. Часть собственности должна перейти под управление концернов, но этот вопрос в Крыму не решен. Решать эту проблему надо на государственном уровне», – считает Баталин.

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Он назвал критической ситуацию с оборонными предприятиями Феодосийского региона, так как «все они простаивают без заказов». В частности, по словам Александра Баталина, не работает судостроительный завод «Море», хотя ведутся переговоры о его продаже.

Ранее замминистра обороны России Юрий Борисов сообщил, что судостроительные верфи Крыма в ближайшие три года будут загружены российским оборонзаказом.

В качестве примера Борисов привел Симферопольский судостроительный завод «Фиолент». Он заявил, что в 2014 году объемы производства продукции этого завода увеличились на 10% по сравнению с показателями 2013 года.