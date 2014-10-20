Минфин привлек в госбюджет очередной миллиард гривень

По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещения облигаций в гривне. Минфин привлек всю сумму на 10 лет под 15,5% годовых по одной поданной заявке.

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Как сообщал УНИАН, Минфин в октябре провел четыре ОВГЗ-аукциона, в ходе которых привлек в госбюджет 5,3 млрд грн. В октябре министерство планирует провести еще два аукциона – 21 и 28 октября.

По оперативным данным Госказначейства на 20 октября, с начала года в госбюджет поступило 218,976 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 76,297 млрд грн, на обслуживание госдолга – 34,540 млрд грн.

По состоянию на 17 октября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 390,165 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 272,641 млрд грн, в собственности банков – 83,275 млрд грн, нерезидентов – 19,525 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Минфин второй день подряд привлекает в госбюджет более 700 млн гривень.