Кабмин значительно повысил ставку гособлигаций в поддержку Фонда гарантирования

Об этом говорится в постановлении правительства №537, опубликованном на веб-портале Кабмина.

Ставка доходности в 5% была определена в сентябре 2014 года.

Кроме того, согласно постановлению, теперь бумаги будут обмениваться не на финансовые векселя, как годом ранее, а не обычные векселя.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в статью 23-1 Закона "О государственном бюджете Украины на 2014 год" относительно финансовых векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Закон наделил Кабмин правом осуществлять выпуски облигаций внутреннего государственного займа и обменивать их на векселя с соответствующей корректировкой предельного объема государственного долга.

При этом министр финансов Украины Александр Шлапак подчеркивал, что принятая парламентом норма является инструментом, позволяющим Фонду гарантирования вкладов привлечь средства. По информации Шлапака, Фонду гарантирования вкладов физических лиц необходимо не менее 10 млрд грн для выплаты возмещений вкладчикам ликвидируемых банков.

С начала года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в 22 банка, включая «Демарк», «Порто-Франко», «Грин Банк», «Экспобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».