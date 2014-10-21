Российские фондовые индексы рухнули на информации о гибели главы Total

Российские фондовые индексы во вторник, 21 октября, обвалились на фоне гибели главы Total в московском аэропорту, а также в ожидании переговоров Россия-Украина-ЕС по газу, передает ПРАЙМ.

Так, индекс ММВБ на Московской бирже уже снизился на 0,87%, находится на отметке 1364,44 пункта, индекс РТС потерял 0,9%, опустился до уровня 1047,21 пункта.

Читайте такжеВодитель снегоуборочной машины, которая столкнулась с самолетом главы Total во «Внуково», был пьянТорги вторника начались в минусе, последовав за ухудшением внешнего фона и испытывая негативное влияние от гибели главы Total Кристофа де Маржери в авиакатастрофе в московском Внуково. Эксперты отмечают, что факторов для повышения на российских биржах пока нет, игроки будут пребывать в неопределенности в ожидании сегодняшних трехсторонних переговоров по газу (РФ-Украина-ЕС) и возможности пересмотра рейтинга России агентством Standard & Poor's (24 октября).

На мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: квартальные отчетности Coca-Cola, Harley-Davidson, McDonald's (до открытия основных торгов), динамика продаж домов на вторичном рынке в сентябре (18.00 мск), отчетность Yahoo! (после закрытия основных торгов).