Украинский фондовый рынок начал торги вторника со значительного снижения
11:11, 21 октября 2014Фондовый рынок
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Индекс украинских акций UX снизился на 2,77%
Среди лидеров снижения – акции «Укрнафты» / telegraf.com.ua
Украинский фондовый рынок начал торги вторника, 21 октября, со значительного снижения – индекс украинских акций UX снизился на 2,77% - до 1070,90 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.
Общий объем торгов составил 1,5 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 1,1 млн грн.
Среди лидеров снижения – акции «Укрнафты», которые снизились по состоянию на 10:35 на 14%.
Индекс ПФТС снизился на 0,03% - до 444,13 пункта, общий объем торгов составил 142 тыс. грн.
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