Украинский фондовый рынок начал торги вторника со значительного снижения

Украинский фондовый рынок начал торги вторника, 21 октября, со значительного снижения – индекс украинских акций UX снизился на 2,77% - до 1070,90 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 1,5 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 1,1 млн грн.

Среди лидеров снижения – акции «Укрнафты», которые снизились по состоянию на 10:35 на 14%.

Индекс ПФТС снизился на 0,03% - до 444,13 пункта, общий объем торгов составил 142 тыс. грн.

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