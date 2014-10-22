Минфин не смог найти покупателей на плановом ОВГЗ-аукционе во вторник

Министерству финансов Украины не удалось привлечь средства в государственный бюджет на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 21 октября, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение предложенных к аукциону облигаций в гривне сроком обращения 1 год и 10 лет, а также облигаций в долларах США сроком обращения 2 года.

Как сообщал УНИАН, Минфин в октябре провел семь ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 7,322 млрд грн. До конца месяца министерство планирует провести еще один аукцион 28 октября.

По оперативным данным Госказначейства на 20 октября, с начала года в госбюджет поступило 218,977 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 76,297 млрд грн, на обслуживание госдолга – 34,540 млрд грн.

По состоянию на 20 октября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 390,171 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 272,642 млрд грн, в собственности банков – 83,551 млрд грн, нерезидентов – 19,391 млрд грн.

Госбюджет Украины с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 806,962 млрд грн.