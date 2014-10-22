Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги Москвы и Санкт-Петербурга до "Ваа2" с "Ваа1" с негативным прогнозом по ним, говорится в сообщении агентства, передает РИА Новости.

Рейтинговые действия связаны с понижением 18 октября кредитного рейтинга России с уровня "Baa1" до "Baa2". "Оба города подвержены рыночным рискам и ухудшающимся операционным условиям", — отмечает агентство.

Кроме того, агентство понизило рейтинги ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и ООО "Водоканал-Финанс" до "Ваа3" с "Ваа2", а также ОАО "Западный скоростной диаметр" до "Ва1 с "Ваа3" также с негативным прогнозом.

Читайте такжеMoody's понизило рейтинги крупнейших банков России

Moody's ухудшило до негативного со стабильного прогнозы по рейтингам Башкирии, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Самарской области, Чувашии, Красноярского края, Республики Коми, Омской области, Нижегородской области, городов Краснодар, Омск, и Волгоград, подтвердив их рейтинги.

Рейтинги Краснодарского края, Белгородской области, Вологодской области подтверждены с негативным прогнозом, а Московской области и Республики Мордовия — со стабильным.