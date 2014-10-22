На украинском фондовом рынке уверенный рост на торгах в среду – индекс украинских акций по состоянию на 10:45 вырос на 1,92% - до 1116,48 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 0,5 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 0,3 млн грн.

Среди лидеров роста акции Авдеевского коксохима, которые выросли более чем на 10%.

Индекс ПФТС вырос на 0,28% - до 436,21 пунктов, общий объем торгов составил 409 тыс. грн.