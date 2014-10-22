Минфин продал внутренние облигации еще на миллиард гривень

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 1,003 млрд грн на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 22 октября, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещения гривневых облигаций на 10 лет под 15,5% годовых по единственной поданной заявке.

Как сообщал УНИАН, Минфин в октябре провел восемь ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 7,322 млрд грн. До конца месяца министерство планирует провести еще один аукцион 28 октября.

По оперативным данным Госказначейства на 20 октября, с начала года в госбюджет поступило 218,977 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 76,297 млрд грн, на обслуживание госдолга – 34,540 млрд грн.

Читайте такжеМинфин не смог найти покупателей на плановом ОВГЗ-аукционе во вторникПо состоянию на 20 октября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 390,171 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 272,642 млрд грн, в собственности банков – 83,551 млрд грн, нерезидентов – 19,391 млрд грн.

Госбюджет Украины с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 806,962 млрд грн.