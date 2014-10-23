"Метинвест" предложил держателям своих еврооблигаций частичную реструктуризацию

Горно-металлургическая группа «Метинвест» предложила держателям своих еврооблигаций на 500 млн долл. с погашением 20 мая 2015 года получить в указанную дату 20% основной суммы долга, обменяв оставшуюся на новые еврооблигации с погашением 24 ноября 2017 года, говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, купонная ставка новых еврооблигаций будет повышена с 10,25% годовых до 10,50% годовых, а согласившиеся на обмен до 31 октября собственники еврооблигаций дополнительно получат вознаграждение в размере 1%.

В сообщении отмечается, что «Метинвест» делает предложение об обмене с целью повышения объемов свободных денежных средств, которые будут доступны ему в 2015 году, а также для сохранения оборотного капитала для поддержания уровня производства и минимального уровня инвестиций, необходимых для поддержания бизнеса.

Заявки на обмен принимаются до 18 ноября. Обмен будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму минимум 450 млн долл.

Читайте такжеБанк «Надра» реструктуризировал еврооблигации на $74,5 млнКак сообщал УНИАН, «Метинвест» в январе-июне 2014 года увеличил чистую прибыль на 46,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 653 млн долл. с 446 млн долл. При этом выручка от реализации продукции группы снизилась на 8,4% - до 6,023 млрд долл.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

В металлургический дивизион компании входят 11 предприятий, среди которых украинские: меткомбинат «Запорожсталь», «Азовсталь», Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, а также Авдеевский коксохимический завод.

В состав горнодобывающего дивизиона входят предприятия по производству железорудного и флюсодоломитного сырья: Северный, Ингулецкий, Центральный, Южный горно-обогатительные комбинаты и Комсомольское рудоуправление, а также угледобывающие предприятия: «Краснодонуголь» и United Coal Company (США).

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).