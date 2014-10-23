От Генпрокуратуры требуют открыть уголовное производство относительно приватизации «Крымского титана»

Как отмечается в заявлении, приобретение структурами, аффилированными с Д.Фирташем, контрольного пакета акций «Крымский титан» и передача имущества предприятия в аренду иностранной коммерческой структуре произошли противоправным путем – с нарушением статей 364 (злоупотребление служебным положением) и 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного Кодекса Украины, также налицо признаки коррупции. Кроме того, это было осуществлено вопреки нормам статьи 13 Конституции Украины, которая гласит, что «земля, ее недра, природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности украинского народа».

Специалисты титановой отрасли акцентируют внимание на противоправном характере сделки, в результате которой структуры Д.Фирташа завладели контрольным пакетом акций «Крымского титана».

«Сумма, уплаченная в 2013 году за 50% + 1 акция «Крымского титана», составила 80 млн. долл. В то время рыночная стоимость этого гиганта титановой отрасли составляла не менее 1,5 млрд. долл. Элементарный арифметический расчет показывает, что стоимость указанного пакета акций «Крымского титана» не могла быть ниже 750 млн. долл. А скорее, она была бы выше – с учетом так называемой «премии за контроль». Государственным интересам был нанесен существенный ущерб вследствие продажи за бесценок 50% + 1 акция «Крымского титана» в пользу структур Д.Фирташа. Есть основания квалифицировать это как преступление против народа Украины», - считает бывший министр промышленности Украины (в 1995-1997 годах), член Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины Валерий Мазур.

По мнению вице-президента общественной организации «Контроль народного имущества Украины» Евгения Чередникова, Генпрокуратура имеет основания открыть уголовное производство не только по факту приобретения контрольного пакета акций по заведомо заниженной цене. «Известно, что имущественный комплекс «Крымского титана» передан в долгосрочную аренду зарегистрированному в Москве ООО «Титановые инвестиции». Следовательно, действия Фирташа подпадают под статью 209 Уголовного Кодекса Украины», - заявил Е.Чередников.

ОО «Контроль народного имущества Украины» потребовала от Генпрокуратуры внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, изложенные в ее заявлении, и открыть расследование по статьям 364 и 209 Уголовного Кодекса Украины касательно законности покупки структурами Д.Фирташа контрольного пакета акций «Крымского титана» по значительно заниженной цене и отчуждения имущества предприятия в пользу третьих лиц.