Черниговский облсовет призывает правительство стабилизировать работу "Укрпочты" в регионе

Отмечается, что граждане недовольны заменой стационарных отделений "Укрпочты" передвижными: почтовые автомобили не прибывают вовремя, печатные издания доставляются подписчикам иногда с двухнедельным опозданием.

Депутаты Черниговского областного совета приняли обращение к Кабинету министров и руководства компании "Укрпочта" относительно упорядочения и стабилизации работы национального оператора почтовой связи Украины в регионе, где с лета реализуется пилотный проект по замене стационарных отделений передвижными.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня во время очередной сессии областного совета.

В документе отмечается, что местные жители недовольны реализацией пилотного проекта, поскольку почтовые автомобили, несмотря на обещания руководства "Укрпочты", прибывают к населенным пунктам несвоевременно, печатные издания доставляются подписчикам с недельным, а то и двухнедельным опозданием. Вследствие несогласованности графика работы мобильного почтового отделения образуются немалые очереди и не все желающие успевают вовремя оплатить за потребленные коммунальные услуги или воспользоваться другими почтовыми сервисами.

Кроме того, в тексте обращения отмечается, что редакторы районных изданий также массово жалуются на срыв подписной кампании, ведь за несвоевременную доставку прессы люди отказываются от газет.

"Все это может вызвать значительное падение спроса на региональную периодику среди населения, повлечь уменьшение аудитории его подписчиков и, как следствие, сокращение тиражей районных СМИ, что сейчас завершают процесс разгосударствления. Такая неутешительная ситуация также несет существенную угрозу информационной безопасности региона, ведь довольно часто местные издания является основным средством информирования жителей отдаленных сел о событиях, происходящих в регионе, государстве и мире в целом", - говорится в решении.

Учитывая ситуацию, что сложилась в связи с реализацией пилотного проекта "Сельское отделение", депутаты Черниговского облсовета обратились с просьбой относительно безотлагательного упорядочения и стабилизации работы национального оператора почтовой связи Украины на Черниговщине.

"Призываем немедленно обеспечить выполнение поручений президента Украины и прекратить увольнения почтальонов, возобновить работу стационарных почтовых отделений в селах и обеспечить своевременную доставку пенсий и печатных изданий жителям Черниговской области, которые сполна натерпелись от результатов реформы почтовой связи", - отмечается в обращении.

Как сообщал УНИАН, летом на Черниговщине началась реализация пилотного проекта "Укрпочты" по замене стационарных отделений передвижными.

Из 443 сельских почтовых отделений (всего в области – 535) к пилотному проекту должны были быть включены 433. В этих населенных пунктах несколько раз в неделю будет приезжать мобильная почтовая бригада (начальник отделения, водитель-курьер и почтальон), работники которой будут доставлять корреспонденцию, пенсии и принимающих платежи от населения. Периодичность приезда почтовой бригады зависит от количества жителей в деревнях: до 100 жителей – раз в неделю, до 500 жителей – дважды, до 1200 – трижды. Из более 1400 сел Черниговщины изменения работы отделений связи будут касаться более 1200 (до 85%). Необходимость реформирования почтовых отделений в селах в "Укрпоште" объясняли необходимостью их оптимизации. Зато у местных жителей нововведения вызвали значительное недовольство через увольнение почтальонов и закрытия стационарных почтовых отделений.

Во время визита на Черниговщину в ноябре президент Украины Петр Порошенко заявил, что из государственного бюджета выделено 500 миллионов гривень на преодоление убыточности предприятия и дал поручение возобновить работу закрытых стационарных отделений и уволенных работников. Руководитель регионального отделения "Укрпочты" Елена Дорошенко сообщила об обновлении двух стационарных почтовых отделений в Седневе (Черниговский район) и Жадова (Семеновский район).