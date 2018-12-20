Фонд госимущества обжаловал решение суда о невозврате "Укртелекома" в госсобственность

До конца текущей недели ФГИУ обжалует еще одно решение суда - о признании неправомерными результатов проверки обязательств "ЕСУ" при покупке "Укртелекома".

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подал апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева об отклонении иска к компании "ЕСУ" о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 81,9 миллиона долларов пени за просрочку выполнения обязательств по внесению инвестиций.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ФГИУ.

"Решение Хозяйственного суда о расторжении договора купли-продажи было обжаловано 13 декабря. Апелляцию на решение админсуда относительно признания неправомерными результатов проверки выполнения инвестобязательств подадим до 22 декабря", - говорится в ответе пресс-службы.

Пресс-секретарь напомнил, что аргументом для расторжения договора являлись как раз результаты проверки Фонда госимущества о невыполнении компанией "ЕСУ" обязательств по инвестированию в развитие сети "Укртелеком" суммы не менее 450 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году компания "ЕСУ" (принадлежит австрийской компании EPIC, сейчас Raga Establishment) выкупила у государства компанию "Укртелеком", заплатив 10,57 миллиарда гривень за 92,79% акций. В 2013 году группа компаний СКМ Рината Ахметова выкупила акции телеком-оператора.

В мае 2017 года ФГИУ обратился в суд с иском к компании "ЕСУ", требуя расторгнуть договор купли-продажи акций оператора из-за невыполнения инвестиционных обязательств в размере 450 миллионов долларов 19 октября 2017 года Хозяйственный суд Киева по иску Фонда госимущества расторг заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций "Укртелекома" компанией "ЕСУ", тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность.

12 декабря 2017 года апелляционный суд отказался удовлетворить апелляцию компании "ЕСУ" на решение предыдущей судебной инстанции, согласно которому в государственную собственность была возвращена компания "Укртелеком".

В июле 2018 года Верховный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу компании "ЕСУ" на решения судов о расторжении приватизационного договора на 92,8% акций "Укртелекома" и вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

7 ноября Хозяйственный суд г. Киева отказался удовлетворить иск Фонда государственного имущества к компании "ЕСУ" о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 81,9 миллиона долларов пени за просрочку исполнения обязательства по внесению инвестиций.

9 ноября Окружной административный суд г. Киева признал неправомерными результаты проверки выполнения условий договора купли-продажи пакета акций компании "Укртелеком" по конкурсу от 11 марта 2011 года.