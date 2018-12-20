«Киевстар» официально запустил услугу Mobile ID по всей Украине

Новые sim-карты смогут получить физические лица-предприниматели, контрактные абоненты и корпоративные клиенты "Киевстар" из любого населенного пункта Украины.

Крупнейший оператор мобильной связи "Киевстар" совместно с государственным предприятием "Национальные информационные системы" Министерства юстиции запустили услугу мобильной идентификации и электронной цифровой подписи в промышленной эксплуатации на всей территории Украины.

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Об этом сообщил директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Евгений Кражан.

По его словам, в одиннадцати городах Украины уже начали работу 22 точки выдачи sim-карт Mobile ID и сертификатов от АЦСК (акредитированный центр сертификации ключей) органов юстиции.

Такие карты смогут получить физические лица-предприниматели, контрактные абоненты и корпоративные клиенты "Киевстар" из любого населенного пункта Украины.

"Все основные игроки рынка также запускают эту технологию в тестовом режиме, что хорошо, поскольку это формирует рынок и дает возможность нашим гражданам возможность более активно пользоваться услугами цифрового формата. Компания "Киевстар" первая подошла системно к решению этого вопроса. Украина теперь входит в первую двадцатку или тридцатку стран, которые внедряют услугу мобильной идентификации", - отметил Кражан.

В свою очередь, заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов отметил, что запуск Mobile ID - часть пути по интеграции в цифровой рынок Европейского Союза.

"Следующий потенциальных шаг - это интеграция нашего рынка доверительных услуг в рынок ЕС, что является приоритетом для нашей страны. Это возможность идентификации всех процедур в Украине со странами Европы для того, чтобы иметь возможность в случае надобности получать услуги в ЕС", - сказал он.

По словам присутствовавшего на пресс-конференции начальника департамента по работе с малым и средним бизнесом «Киевстар» Константина Вечера, среди преимуществ Mobile ID - возможность значительной экономии времени и повышенная степень защиты ЭЦП.

"Сервис мобильной идентификации и электронной цифровой подписи Mobile ID позволяет нашим пользователям проходить цифровую идентификацию на электронных порталах, авторизоваться и использовать этот сервис в качестве логина и пароля на электронных ресурсах, подписывать документы с помощью ЭЦП и осуществлять операции, которые требовали личного присутствия с оригиналами ваших документов. Для использования этого сервиса используется специальная защищенная sim-карта, которая поддерживает стандарты 3G и 4G. Сервис работает с любыми мобильными телефонами и операционными системами, в том числе, кнопочными телефонами, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября вступил в силу закон «Об электронных доверительных услугах». Он официально позволяет запустить технологию Mobile ID в Украине.

В конце декабре 2017 года «Киевстар» запустил сервис Mobile ID в опытную эксплуатацию. На время ее проведения пользователям в режиме аутентификации доступны ресурсы двух государственных реестров: услуги Госгеокадастра и услуги Он-лайн дома юстиции. В ноябре 2018 года мобильный оператор Vodafone начал подключение услуги Mobile ID абонентам в рамках проекта Vodafone Smart City Kharkiv.

Справка УНИАН. Mobile ID - сервис мобильной идентификации пользователей, который позволяет абоненту использовать свой мобильный телефон с установленной в нем SIM-картой для безопасной электронной идентификации. Mobile ID можно использовать для доступа к защищенным электронным документам, а также чтобы ставить цифровую подпись на документах. Такой стандарт в состоянии улучшить качество предоставления административных и других сервисов.