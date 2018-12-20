Владельцы смартфонов Google Pixel жалуются на проблемы со звуком

Эти проблемы не являются постоянными, а проявляются периодически.

Владельцы смартфонов Google Pixel 3 и 3 XL жалуются на неправильную работу их устройств. В частности, при совершении голосовых звонков собеседник не слышит пользователя смартфона Pixel 3 на протяжении нескольких первых секунд каждого звонка.

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Один из таких владельцев сообщил, что поменял сбойное устройство на новое у оператора сотовой связи Verizon, однако у нового смартфона наблюдается та же самая проблема, пишет itc.ua.

В работе смартфонов Pixel модельного ряда 2018 года проявляются и другие сбои при совершении телефонных звонков. Пользователи также жалуются на плохой звук при совершении звонков. Например, могут проявляться обрывы слов, прерывистый звук, сильное эхо, наложение слов, периоды полной тишины и другие проблемы с передачей звука при разговорах.

Как пишет издание, эти проблемы не являются постоянными, а проявляются периодически. Попытка сброса устройства к заводским настройкам не помогает исправить ситуацию. У некоторых пользователей наблюдалось некоторое улучшение в передаче звука, когда они отключали расширенные функции вызова, доступные через их оператора. Но для большинства пользователей этот совет не помогает исправить ситуацию.

Как отмечают некоторые пользователи, вышедшее в декабре обновление прошивки помогло улучшить ситуацию с передачей голоса во время совершения телефонных звонок. Но для большинства владельцев смартфонов Google Pixel 3 и 3 XL ситуация осталась неизменной.

Напомним, еще в октябре – сражу же после начала продаж – были обнаружены множественные проблемы в работе смартфонов Google Pixel 3 и 3 XL. Ошибки и сбои проявлялись во многих компонентах устройств: дисплее, камере, фронтальных стерео динамиках, микрофоне, аккумуляторе. Также наблюдались проблемы в работе приложений и даже интерфейса. В ноябре обнаружилась новая порция проблем в работе камеры. По мере выпуска обновлений прошивки многие проблемы удалось исправить.