Крупнейший оператор связи США запускает 5G

Правда, пока только для избранных и с использованием одного устройства за $500.

Крупнейшая в мире телеком-компания AT&T запускает в коммерческую эксплуатацию 5G в США.

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С пятницы, 21 декабря, сетью смогут воспользоваться американцы, проживающие в городах Атланта, Шарлотт, Даллас, Хьюстон, Индианаполис, Джэксонвилл, Луисвилл, Оклахома-Сити, Новый Орлеан, Роли, Сан-Антонио и Уэйко.

Об этом пишет liga.net со ссылкой на сообщение компании.

Первые пользователи, избранные предприятия и абоненты, смогут начать пользоваться сетью через одно устройство - мобильную точку доступа Netgear Nighthawk 5G Mobile Hotspot. Они будут использовать сервис бесплатно 90 дней. Потом для пользователей откроют возможность купить точку доступа за $500 и продолжать пользоваться интернетом за $70 в месяц. За эти деньги они получат 15 ГБ трафика.

В первой половине 2019 года оператор планирует развернуть 5G еще в 7 городах: Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Нэшвилл, Орландо, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сан-Хосе.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), продала частоты для развития в Украине связи нового поколения 4G трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и lifecell за 5,424 млрд грн.

Операторы «Киевстар», lifecell и Vodafone выкупили первые три лота на связь четвертого поколения за 3,17 млрд грн.

По результатам торгов «с голоса» оператор мобильной связи «Киевстар» стал победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по четвертому и шестому лотам, предложив за лицензию 612 млн грн и 900 млн грн соответственно.

Оператор мобильной связи компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, стала победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по пятому из шести лотов, предложив за лицензию 742 млн грн при стартовой цене 265 млн грн.

30 марта 2018 года операторы мобильной связи запустили связь четвертого поколения 4G в двадцати городах Украины.

6 апреля «Киевстар» запустил 4G в диапазоне 2600 МГц в 20 населенных пунктах, включая столицу.