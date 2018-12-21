Компания-владелец "Киевстара" закрывает свой офис во Львове - СМИ

Оказалось не так-то просто во Львове найти бухгалтера со знанием, например, грузинского.

Материнская компания "Киевстара" - телеком-холднинг Veon (VimpelCom) закрывает, открытый ровно два года назад, центр шеринговых услуг во Львове.

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Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в мобильном операторе.

По словам одного из источников, официально центр не закрыт до сих пор, но фактически не работает. "Сам проект весной плюс минус начали сворачивать", - отметил источник.

Украинский центр должен был обслуживать простые текущие операции по финансам, закупкам и HR не только в нашей стране, но и в Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

На момент открытия центра было набрано около 100 человек, а в полной комплектации должно было работать до 900. Но успели набрать около 200. Планировалось, что в глобальных сервисных центрах будут выполняться задания, которые являются идентичными во всех мобильных компаниях холдинга. Например, обработка текущей бухгалтерии, счетов клиентов.

Предполагалось, что шеринговые центры обеспечат Veon $15-20 млн в год экономии на затратах. Должны были начаться региональные сокращения в тех отделах, функции которых взяли на себя сервисные офисы. Сейчас на сайте Veon ищут локальных специалистов, работу которых должен был заменить офис во Львове.

Во время работы центра возникли сложности. Оказалось не так-то просто во Львове найти бухгалтера со знанием, например, грузинского. Второй - в каждой из стран юристам надо потрудиться, чтобы операционная деятельность глобальных центров не нарушала местных норм законодательства.

«Наш шеринговый центр во Львове, к сожалению, не заработал так, как мы планировали. Проект будет реструктурирован. Это означает, что этот проект будет переподчинен "Киевстар" (менеджменту). Очень скоро "Киевстар" будет управлять им. И мы хотим сохранить обслуживание Украины, Грузии и Армении из этого сервисного центра во Львове. Мы надеемся, что он будет работать гораздо более эффективно с точки зрения стоимости, чем раньше", - отмечал экс-президент "Киевстара" Петр Чернышов в апреле этого года.

Напомним, Veon (VimpelCom) (со штаб-квартирой в Амстердаме) ведет бизнес в 12 странах и обслуживает более 235 млн абонентов. Проект в Украине – "Киевстар". Крупнейшим акционером группы является дочерняя структура "Альфа Групп". В конце 2016 года, чтобы увеличить эффективность управления большим холдингом и уменьшить затраты, компания приняла решение открыть шеринговые центры во Львове и Исламабаде.