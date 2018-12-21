Slack начал блокировать аккаунты за посещение оккупированного Крыма

Кроме оккупированного Россией Крыма, в список "запретных" территорий, после посещения которых пользователи начали терять доступ к мессенджеру, попали Иран, Куба, КНДР и Сирия.

19 и 20 декабря в соцсетях начали появляться сообщения пользователей мессенджера Slack, которые жаловались на то, что потеряли доступ к своим учетным записям.

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Об этом сообщает РБК.

"В уведомлениях, которые разослала им администрация сервиса, говорилось, что такие меры приняты из-за предписаний в рамках экономических санкций США против Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сирии и оккупированного Крыма. Модераторы сервиса, обнаружив, что некоторые аккаунты связаны с одним из этих мест, заблокировали их", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аккаунты пользователей Slack, которые пытались пользоваться мессенджером в попавших под санкции США странах и регионах, деактивировались, при этом на экранах всплывало сообщение: "Billing status: deactivated" (англ. "платежный статус: деактивировано"). Учетная запись пользователя пропадает из чатов.

"Некоторые пользователи утверждают, что их аккаунты были заблокированы, несмотря на то что сами никогда не были в "запрещенных" странах и не работали ни с кем оттуда", - подчеркивает издание.

Издание TechCrunch уточняет, что уведомления в основном получили пользователи бесплатных общедоступных групп Slack, тогда как доступ к платным аккаунтам сохранился.

В пресс-службе Slack сообщили, что работа мессенджера соответствует требованиям США, касающимся стран и регионов под санкциями.

"Мы обновили нашу систему для применения геолокационной информации, которая базируется на IP-адресах. Это привело к деактивации учетных записей, привязанных к странам, на которые распространяется эмбарго, - подчеркнули в компании. - Мы используем только IP-адреса для выполнения этих действий и не располагаем информацией о национальности или этнической принадлежности наших пользователей".

Это не первый раз, когда Slack ограничивает работу аккаунтов тех лиц, кто пользовался сервисом на Кубе, в Иране, Северной Корее, Судане, Сирии и оккупированном Крыму. В феврале пользователи также жаловались на такую проблему и получили ответ на официальной странице мессенджера в Twitter.