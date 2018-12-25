Китайская Huawei установила рекорд по продажам смартфонов

Наибольший вклад в достижение этого значимого результата внесли смартфоны серий Huawei P20, Mate 20 и Honor 10.

Китайская компания Huawei отчиталась, что уже реализовала более 200 млн смартфонов, что является новым рекордом для производителя. Для сравнения, по итогам 2017 года Huawei реализовала 153 млн смартфонов.

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Как пишет itc.ua, наибольший вклад в достижение этого значимого результата внесли смартфоны серий Huawei P20, Mate 20 и Honor 10. Именно эти смартфоны продавались гораздо больше других моделей и являются самыми успешными устройствами производителя.

Отметим, что поставки могли быть выше, если бы Huawei в начале этого года смогла полноценно выйти на американский рынок смартфонов и не будь сегодня у США серьезных претензий к китайским компаниям и Huawei в частности.

Как отмечают в Huawei, на сегодня ее смартфонами пользуются более 500 млн человек в 170 странах мира. План Huawei по продажам смартфонов на следующий год — 230-250 млн единиц.