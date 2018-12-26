«Укрпочта» отменила доплату за доставку посылок в села

Компания отменит доплату в размере 12 гривень.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» с 1 января 2019 года отменит доплату в размере 12 гривень за доставку посылок в сельскую местность для услуги «Укрпошта экспресс».

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Об этом сообщает пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

«Укрпошта» для посылок не считает объемный вес, только физический и с начала года упрощает параметры отправлений. С 1 января для «Экспресс» и «Стандарт» будут иметь единый размер наибольшей стороны отправления – до 70 см», — говорится в сообщении.

До 31 декабря 2018 года для «Экспресс» промежуточный размер составлял 35 см, для «Стандарт» – 50 см.

Отмечается также, что "Укрпошта" снизит оценочную стоимость доставки посылок с 1,2% до 1%.

Как сообщал УНИАН, «Укрпошта» подписала договоры с региональными управлениями Пенсионного фонда (ПФУ) о доставке пенсий и приостановила оптимизацию отделений в сельской местности.

Президент Порошенко во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и генеральным директором «Укрпошты» Смелянским приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения «Укрпошты» в сельской местности. Президент также обратился к руководителю «Укрпошты» с «настойчивой рекомендацией» пересмотреть собственную заработную плату.

Летом 2018 года «Укрпошта» запустила проект передвижных отделений в Черниговской области.