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В 7 областях Украины почта может задерживаться из-за плохой погоды — Укрпочта

09:21, 27 декабря 2018
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Укрпочта предупредила о возможной задержке доставки / фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе Укрпочты.

Возможные задержки почты касаются Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областей.

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26 декабря в большинстве регионов Украины был снег и гололедица. Спасатели отбуксировали около 900 машин, в которых были почти 2 тысячи человек.

Из-за дождя и сильных порывов ветра в семи областях Украины без света остались 163 населенных пункта.

Из-за непогоды 26 декабря закрыли въезд в Полтавской области для всего транспорта. По состоянию на сегодня в Полтавской области на дорогах государственного и местного значения восстановили движение транспорта. Из-за непогоды в пробках стояли около 1,5 тысячи машин.

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Теги: #Укрпочта#непогода в Украине#доставка почты