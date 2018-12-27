Контрасты-2018: прорыв и откат связи четвертого поколения, миллионеры из трущоб «Укрпочты» и пинг-понг с «Укртелеком»

Уходящий год по истине можно назвать знаменательным для украинского рынка связи. Главным прорывом стал долгожданный запуск связи четвертого поколения – перспективной технологии, которая способна развивать скорость передачи данных свыше 100 Мбит/с для абонентов с высокой мобильностью. На практике это означает, что, если для установки мобильного приложения Facebook на смартфон с 3G необходимо примерно 11 секунд, то для аналогичного действия с 4G должно быть достаточно всего 2 секунды. По крайней мере, так украинцам рассказывали в начале года мобильные операторы. После публичных и довольно занимательных торгов за «смачные» лицензии в здании Украинского государственного центра радиочастот, в конце марта два игрока рынка – Vodafone Украина и lifecell первыми запустили LTE, на неделю обогнав крупнейшего оператора «Киевстар».

К слову, посмотреть на торги приехал президент Петр Порошенко. Но не все позитивно оценили появление главы государства на аукционе. В частности, экс-глава «Киевстара» Петр Чернышев заявил, что Порошенко, прервав аукцион, нарушил украинское законодательство. Именно из-за этой публичной критики, согласно слухам, подтвержденным в последствии в Администрации президента, у телеком-компании вскоре и появилось новое руководство.

Сразу после громкого запуска технологии в нескольких городах, украинцы начали выстраиваться в километровые очереди у магазинов мобильных операторов с целью бесплатно установить на смартфон сим-карту с поддержкой 4G. Все радовались долгожданному переходу на fourth generation, которое внедрили в Европе еще несколько лет назад. Из преимуществ, кроме нового уровня скорости передачи данных, – доступность сети. Она больше не зависит от количества одновременно подключенных устройств (когда интернет мог пропасть во время концерта или на футбольном стадионе, где много народу). Однако оптимизм развеялся уже несколько месяцев спустя, когда летом абоненты начали замечать существенные перебои не только в работе интернета, но даже стандарта 2G – обычной голосовой связи.

«Качество связи – действительно сверхплохое. Самая большая проблема - нет даже обычной голосовой связи. Вдоль дорог, где связь раньше была, теперь люди даже не могут вызвать скорую», - рассказал УНИАН глава Комитета по вопросам информатизации и связи Верховной Рады Александр Данченко после анализа обращений.

Подтверждением этому является и статистика. Если в 2017 году регулятор рынка – Национальная комиссия по связи и информатизации – получила 2 579 жалоб от абонентов, то только в первом полугодии 2018 года их поступило 1804. И это при том, как отмечают в Нацкомиссии, что далеко не все абоненты готовы тратить свое время на звонки в call-центры и письма с претензиями.

Ближе к концу года пользователи начали констатировать улучшение качества передачи данных по сравнению с ситуацией летом, когда интернет мог внезапно пропасть в любой точке.

Участники рынка проблемы со связью списывают на недостаточную законодательную базу. И правда, в Верховной Раде, около двух лет лежат прогрессивные законопроекты - «Об электронных коммуникациях» и «О радиочастотном ресурсе». В частности, последний проект закона внедряет принцип технологической нейтральности – когда операторы получают право запускать любую радиотехнологию на частотах, которые им принадлежат. Это бы могло ускорить запуск 3G и 4G на частотах 800-900 МГц, что дало бы возможность обеспечить интернетом отдаленные села. Но так сложилось, что у нас частотный спектр сконцентрирован и распределен между операторами неравномерно. Поэтому не все согласны с внедрением такой практики. Сейчас операторы настаивают - сначала должно состоятся перераспределение частот, чтобы у всех были равные условия для внедрения новых технологий.

Тем временем, в начале октября в США уже заработала первая коммерческая сеть 5G, которую запустил оператор Verizon сразу в четырех городах – Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто. Однако ожидать на пятое поколение связи в Украине стоит не раньше, чем через несколько лет, поскольку операторы недавно «пережили» значительные денежные расходы на лицензии. А ведь еще необходимо инвестировать в уже существующую инфраструктуру и технологии. А притом ведь, часть абонентов по-прежнему использует кнопочные телефоны!

«5G в Украине в следующем году может существовать только как тестовая площадка. По слухам, «Киевстар» что-то пытается уже делать в этом направлении. Но я не верю в 5G в ближайшие пять лет в Украине. У нас голосовая связь и 3G есть не везде. Поэтому Украина точно не будет флагманом по внедрению пятого поколения», - отметил медиа-эксперт, член правления ИнАУ, советник главы Нацсовета Александр Глущенко.

Но излишне переживать по этому поводу не стоит, ведь fifth generation в ближайшем будущем не станет основной технологией связи даже в развитых странах.

«Я подчеркиваю, что 5G не станет в ближайшем будущем основной технологией. Она не заменит собой LTE. Более того, можно ожидать, что 4G будет оставаться основной технологией, которой будут пользоваться обычные пользователи, самое малое, до 2025 года», - говорит директор по развитию бизнеса Huawei Ukraine Александр Сербин.

Согласно же прогнозам торговой ассоциации GSMA, представляющей интересы мобильных операторов по всему миру, а также компании Ericsson, до 2025 года только 15% всех подключений в мире будут относиться к 5G. Драйверами технологии станут рынки Китая, Японии, Кореи и США. При чем, из оставшихся 85%, львиную часть будет составлять именно LTE, так как 3G с течением времени начнет все больше сдавать позиции.

Долой «мобильное рабство»

В далеком 2015 году Украинский государственный центр радиочастот объявил о начале процедуры госзакупок услуг по созданию и внедрению централизованной базы данных, необходимой для запуска MNP – услуги, которая позволяет сохранить свой телефонный номер после смены оператора. Казалось, еще немного и отмена «мобильного рабства», как и возможность абонентов беспроблемно менять оператора, вот-вот и наступит.

Однако борьба была столь жесткой, что тендеры срывались, а результаты оспаривались в судах. В конце концов регулятор рынка в лице Национальной комиссии по вопросам связи в августе текущего года принял решение о полноценном запуске услуги по переносу абонентских номеров с 1 мая 2019 года. Будем надеяться, что в этот раз все случится в намеченный срок.

Другой вопрос – а есть ли сегодня спрос аудитории? Как показывает мировая практика, после запуска услуги большое перераспределение рынка не происходит. «Мигрирует» к другому оператору от 5% до 10% абонентов. К тому же в современном мире социальных сетей «затеряться», изменив номер мобильного телефона, буквально невозможно.

Не стоить забывать, что и огромное количество смартфонов Украине работают на двух сим-картах. Абоненты активно используют более одного номера, сознательно прибегая к услугам двух различных операторов.

Между тем, у внедрения MNP есть очевидный плюс – поддержание здоровой конкуренции на рынке. Запуск услуги мотивирует мобильных операторов улучшать качество связи, предлагать заманчивые акции и даже снижать тарифы для действующих абонентов, чтоб удерживать их.

«Если у абонентов есть свобода перемещения между разными операторами, закрепляя за собой номер, это дает мощный стимул операторам конкурировать, а абоненту – выбирать того оператора, услуги которого он считает более качественными. Это дополнительный стимул для операторов улучшать качество связи», - отметил глава НКРСИ Александр Животовский в ходе пресс-конференции, посвященной данному вопросу.

Сами мобильные операторы перестали играть «в молчанку» и уже официально объявили на своих корпоративных сайтах о запуске практически революционной услуги с 1 мая 2019 года.

По оценкам экспертов, стоимость такой услуги может составить около 50-100 гривен. Хотя в сообщении Vodafone Украина отмечается: «Пока стоимость услуги не определена. Ожидается, что услуга будет бесплатной».

Участники рынка пояснили, что абонентам, которые захотят воспользоваться MNP, необходимо будет зарегистрироваться у оператора, от которого они переносят номер, предоставив документ, удостоверяющий личность.

Пинг-понг в деле «Укртелекома»

В начале уходящего года казалось, что монополист рынка фиксированной связи - «Укртелеком» - без пяти минут как снова государственный. Еще 12 декабря 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, по которому договор купли-продажи «Укртелекома» между Фондом госимущества и компанией «ЕСУ», перешедшей под контроль самого богатого украинца Рината Ахметова в 2013 году, должен быть расторгнут. В то же время, государство не спешило забирать свое – акции компании оказались заморожены Генпрокуратурой, а в самом Фонде решили (чтобы наверняка) дождаться решения суда относительно кассационной жалобы ответчика. Видимо, «чутье» руководителя ФГИ ему что-то подсказало, ведь спустя полгода, в июле Верховный суд удовлетворил жалобу «ЕСУ» и отправил дело на повторное рассмотрение. Почему госорган не спешил выполнять свои обязательства, история умалчивает. Однако, если верить самой популярной из версий на телеком-рынке, процесс возвращения «Укртелекома» в государственную гавань проходит с согласия самого Рината Ахметова. Возможно, таким образом самый богатый украинец, уже «отбивший» свои затраты на покупку компании распродажей ее активов (недвижимости, земли и оборудования), надеется еще и заработать, получив достаточно солидную компенсацию от государства.

Эпопея с реприватизацией «Укртелекома» могла бы окончиться в ноябре, когда Хозяйственный суд повторно рассмотрел дело и принял решение не возвращать компанию государству. Но там, где казалось, поставлена точка, окончилась лишь очередная судебная партия в пинг-понг. Пресс-служба Фонда госимущества сообщила УНИАН, что 13 декабря орган подал апелляцию по отказу в удовлетворении иска по расторжению договора купли-продажи. Кроме того, Фонд до 22 декабря обжалует решение о признании неправомерными результаты проверки выполнения инвестиционных обязательств «ЕСУ» в размере 450 млн долл.

В пресс-службе ФГИ пока не берутся прогнозировать сколько может занять рассмотрение апелляций в украинских судах, однако считают, что необходимо исходить из сроков предыдущего рассмотрения. Остается, как говорится, запастись попкорном и ждать – маловероятно, что дело «рассосется» в 2019 году. Кейс «Укртелекома» должен был стать успешным примером приватизации госимущества, но не смог в украинских реалиях. Сегодня он напоминает, скорее, историю о «дойной корове», которую вернут государству тогда, когда уже «доить» будет нечего.

Реформа «Укрпошты»: богатый менеджмент и нищий почтальон

На фоне постоянных скандалов в «Укрзализныце», еще одна крупная госкомпания – «Укрпошта» - всегда оставалась в тени. Но только не в этом году. Что-то пошло не так, когда летом глава компании – выходец из частного сектора Игорь Смелянский – начал закрывать отделения в сельской местности и сокращать почтальонов под эгидой проекта «оптимизации сети». А в октябре и вовсе поставил ультиматум украинским властям – компания прекратит доставку пенсий и закроет 5-7 тысяч отделений в сельской местности с 1 января в случае неповышения тарифов на доставку. Все это подавалась «под соусом» необходимости выведения в прибыль предприятия, ведь по итогам первого полугодия «Укрпошта» увеличила чистый убыток на 48,4%. Собственно, для выведения в прибыль предприятия Смелянский и решил затеять непопулярные реформы.

Прагматическая логика бизнесмена в сокращении расходов понятна. Однако почему тогда зарплаты топ-менеджмента «Укрпошты» продолжают расти? Уже в августе 2018 года, после подписания нового контракта с Министерством инфраструктуры, гарантированная ежемесячная зарплата руководителя «Укрпошты» выросла в 2,6 раза и составила с учетом надбавки и премий 856 290 гривен.

В конечном итоге у «Укрпошты» назрели в публичной плоскости сразу несколько конфликтов: с Пенсионным фондом – из-за низких тарифов на доставку пенсий, с издательствами - из-за убыточности доставки газет, а сам Смелянский обрел значительное количество недоброжелателей в лице не только украинских пенсионеров, но и среди обычных жителей сел.

Все решилось на самом высоком уровне, когда в дело вмешался президент Петр Порошенко. Во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и генеральным директором «Укрпошты» Порошенко приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения «Укрпошты» в сельской местности. Глава государства призвал Омеляна проконтролировать выполнение задач. «Я от своих требований не отступлюсь», - подчеркнул президент.

Вслед за этим компании довольно быстро удалось решить «тарифный конфликт» с Пенсионным фондом и подписать договоры с региональными отделениями фонда о доставке пенсий в 2019 году. И все благодаря тому, что государство заложило в бюджет следующего года 500 млн гривен на дофинансирование убыточной доставки социальных выплат (этой суммы, по оценке оператора, хватит только на шесть месяцев – в аккурат до завершения второго тура выборов).

Кроме того, «Укрпошта» объявила о приостановлении сокращения отделений в селах и даже восстановлении работы полсотни ранее закрытых. Что забавно с этой истории: пока национальный оператор сужал сеть в отдаленных регионах, его конкурент - «Новая почта» - успел открыть почти четыре сотни новых точек присутствия, расширив сеть на 20%. Часть из них открылись в небольших городах и сельской местности.

Но была у президента еще одна персональная «рекомендательная просьба» к руководителю «Укрпошты» - пересмотреть собственную заработную плату. На запрос УНИАН по поводу сроков выполнения этой настоятельной рекомендации пресс-служба ответила, что вопрос о начислении зарплат будет рассматривать комитет новоиспеченного Наблюдательного совета.

Интернет в каждую «хату». Миссия неосуществима

Согласно свежему прогнозу китайской компании Huawei, в 2025 году почти четверть мирового ВВП будет приходиться на цифровую экономику. Также ожидается, что в новом 2019 году количество подключенных к интернету домохозяйств в мире впервые превысит количество домов без связи. А доступ к Всемирной сети уже признан Организацией объединенных наций неотъемлемым правом человека.

Стараясь идти в ногу с требованиями современного высокотехнологического мира, еще в январе украинское правительство утвердило стратегически важный документ – концепцию развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 годы. Документ определяет первоочередные сферы, инициативы и проекты цифровизации на ближайшие три года, в основе которых – обеспечение широкополосного доступа к интернету (ШПД) по всей территории страны.

Как констатирует крупнейший оператор фиксированной связи «Укртелеком», в Украине остается 21,7 тысячи сел, в которых проживают 8,2 млн человек без интернета. Если верить цифрам, то выходит, что 56% всех жителей сельской местности остаются без доступа к глобальной паутине, хотя у 98% жителей городов он имеется. Стоит ли говорить, что отсутствие интернета в первую очередь влияет на качество образования и медицины в отдаленных регионах. При этом в последнее время среди чиновников стало довольно модно «пиариться» на такой теме, как телемедицина.

Так вот, после утверждения концепции в Кабинет министров были переданы сразу несколько готовых проектов о подключении украинских сел к интернету от операторов связи и интернет-провайдеров. Одной из самых громких стала инициатива крупнейшего оператора фиксированной связи «Укртелекома». Компания Рената Ахметова предложила на условиях частно-государственного партнерства до 2020 года подключить к интернету 8 тысяч сел за 3,2 млрд гривен государственных средств и еще 2,8 млрд гривен – собственных. Однако судьба этого проекта, как и других, осталась на бумаге и красивых слайдах корпоративных презентаций. В 2018 году государство продемонстрировало свою неготовность решить одну из ключевых проблем развития украинской экономики. При этом идея «Укртелекома», которая предполагает отдать реализацию глобального проекта в руки одной компании, может показаться дискриминационной по отношению к другим участникам рынка.

«Для самого «Укртелекома» - это попытка перекрыть государственными деньгами внутренние проблемы с кадрами, сетью, кабелями. Если сломался дома телефон – проще его отключить, чем ждать мастера. Поломка на сети «Укртелекома» - это очень медленный процесс решения проблемы. Компании стоит заняться этим», - отметил медиа-эксперт Глущенко.

Пока множество факторов говорят о том, что с преодолением цифрового разрыва в Украине «провисание», которое, очевидно, не решится и в 2019 году. Ведь от концепции до действий всегда лежит нелегкий путь сквозь бюрократию в кабинетах украинских чиновников.

Людмила Росик