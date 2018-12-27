Киберполиция разоблачила одну из самых известных площадок по продаже личных данных в DarkNet

Правоохранители установили четырех украинцев, причастных к созданию, организации и администрированию онлайн-платформы по продаже персональных данных пользователей сети.

Киберполиция прекратила деятельность одной из самых известных онлайн-платформ в DarkNet по продаже персональных данных пользователей сети.

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Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, в рамках международного сотрудничества ликвидирован один из мощных виртуальных каналов распространения похищенной хакерами персональной информации. «За год такой деятельности хакеры получали прибыль более 22 миллиона долларов», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили четырех украинцев, причастных к созданию, организации и администрированию онлайн-платформы по продаже персональных данных пользователей сети.

К документированию этой преступной группы были задействовании правоохранители Доминиканской Республики, Индонезии, Испании, Франции и Украины.

Хакеры в течение последних пяти лет беспрепятственно получали доступ к учетным записям PayPal, Amazon, eBay, WellsFargo, Suntrust, Bank of America. Жертвами от их действий стали как граждане Украины, так и жители Канады, Великобритании, Испании, Франции.

Для получения доступа они использовали специально созданное вредоносное программное обеспечение.

Среди распространяемой информации были логины, пароли, персональные данные пользователей, их телефоны, реквизиты банковских карт и другая необходимая для авторизации информация. Например, злоумышленники получали перечень учетных записей, похищенных в результате взлома одной из социальных сетей, которая насчитывала почти полмиллиарда пользователей.

Получив перечень учетных записей, хакеры использовали специализированные скрипты для определения количества учетных записей социальной сети, которые дают доступ к банковским аккаунтам жертв и веб-сайтам электронной коммерции.

В дальнейшем организаторы этого сайта скупали эти базы учетных записей и автоматизировано проверяли их на валидность. Стоимость одной учетной записи составляла в среднем 2,5 доллара. Учетные записи, содержащие пароль к почтовому ящику жертвы, стоили вдвое дороже.

Для того, чтобы банки и веб-сайты электронной коммерции не блокировали запросы хакерских скриптов по проверке паролей, злоумышленники направляли Интернет-трафик из своих средств перебора паролей через тысячи открытых веб-прокси взломанных персональных компьютеров и даже взломанных облачных серверов.

Примерный общий годовой оборот онлайн-платформы составил почти 22 млн долларов.

Киберполицейские провели санкционированные обыски на территории трех регионов Украины - Одесской и Волынской области, а также в Киеве. По их результатам изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.