"Укртелеком" отключит проводное радио в Днепре

Компания намерена в апреле следующего года отключить в городе проводное радиовещание.

"Укртелеком" с апреля 2019 года прекратит предоставление услуги по обеспечению проводного радиовещания в Днепре.

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Об этом сообщает LIGA.net.

"По данным компании, на конец сентября 2018 года, в Днепре осталось около 3 тысяч абонентов, что равно 0,3% от общего количества горожан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за незначительного количества абонентов и устаревшее оборудование, которое постоянно требует ремонта, убытки от предоставления этой услуги в городе достигают более 500 тысяч гривень ежегодно и продолжают расти.

"Учитывая ряд обстоятельств: массовый отток абонентов, убыточность и невозможность модернизации, принято решение о прекращении предоставления услуги в Днепре. Обращаем внимание, что в Днепропетровской области предоставления услуги проводного радио не прекращается", - говорится в сообщении компании.