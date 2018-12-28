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"Укртелеком" отключит проводное радио в Днепре

15:24, 28 декабря 2018
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В Днепре с апреля отключат проводное радиовещание / фото news.n7w.com

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Об этом сообщает LIGA.net.

"По данным компании, на конец сентября 2018 года, в Днепре осталось около 3 тысяч абонентов, что равно 0,3% от общего количества горожан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за незначительного количества абонентов и устаревшее оборудование, которое постоянно требует ремонта, убытки от предоставления этой услуги в городе достигают более 500 тысяч гривень ежегодно и продолжают расти.

"Учитывая ряд обстоятельств: массовый отток абонентов, убыточность и невозможность модернизации, принято решение о прекращении предоставления услуги в Днепре. Обращаем внимание, что в Днепропетровской области предоставления услуги проводного радио не прекращается", - говорится в сообщении компании.

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Теги: #радио#Укртелеком