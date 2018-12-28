АМКУ оштрафовал "Хуавей Украина"

Компания заплатит 109,8 тыс. грн штрафа за отказ в предоставлении информации по требованию главы Антимонопольного комитета.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал дочернюю компанию китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei - "Хуавей Украина" за нарушение законодательства об экономической конкуренции.

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Об этом говорится в сообщении комитета.

"Оштрафована «Хуавей Украина» на общую сумму 109 800 грн за совершение двух нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренных пунктом 13 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде непредставления информации Антимонопольного комитета Украины по требованию главы Антимонопольного комитета Украины в установленные им сроки", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Huawei Technologies Co. Ltd. — одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, основана в 1987 году. Решения и продукция Huawei включают оборудование беспроводных сетей, оборудование базовой сети, сетевые устройства, оптические устройства, маршрутизаторы, сетевые коммутаторы, приложения и аппаратное обеспечение, терминалы, потребительские устройства (смартфоны, планшеты).

Компания "Хуавей Украина" основана в 1998 году, занимается поставками телекоммуникационного оборудования Huawei в Украину.