Концерн РРТ получил нового и. о. гендиректора

Ранее должность генерального директора концерна занимал Петр Семерей.

Кабинет министров назначил и.о. генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Сергея Микрюкова.

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Соответствующее распоряжение обнародовано на Правительственном портале.

"Возложить временно, сроком на один месяц, исполнение обязанностей генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на технического директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Микрюкова Сергея Анатольевича",- говорится в документе.

Ранее должность генерального директора концерна занимал Петр Семерей.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор КРРТ Петр Семерей заявил о готовности Концерна отключить цифровое вещание из-за долгов «UA: Первый» и убытков от отключения аналогового телевидения.

В сентябре КРРТ отключил аналоговое вещание национального телеканала «UA: Первый» за долги.

Справка УНИАН. Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ) - государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи. КРРТ относится к сфере управления Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Заказчиками услуг Концерна РРТ является общенациональные телевизионные вещатели и радиокомпании Украины, областные, региональные телерадиокомпании, коммерческие телерадиокомпании, операторы телекоммуникаций и предприятия связи.

КРРТ занимается развертыванием и поддержкой эксплуатации цифровых телевизионных сетей самостоятельно и в сотрудничестве с компаниями-провайдерами.

Концерн РРТ обслуживает сеть передатчиков компании «Зеонбуд», большинство из которых установлены на опорах Концерна.