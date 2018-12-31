Huawei представила новый смартфон
Компания Huawei представила смартфон Huawei Y7 Pro 2019, который будет предлагаться в двух цветовых вариантах (Aurora Blue и Black).
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По характеристикам он очень похож на Huawei Y7 2019, пишет ixbt.com.
Экран имеет диагональ 6,26 дюйма разрешением 1520 х 720 пикселей и соотношение сторон 19,5:9. Дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру покрыт защитным стеклом 2.5D.
В качестве однокристальной системы выступает Qualcomm Snapdragon 450, объем оперативной и флэш-памяти составляет 3 и 32 ГБ соответственно. Есть слот для карт памяти емкостью до 512 ГБ.
В основной камере установлены датчики изображения разрешением 13 и 2 Мп, фронтальная камера будет иметь разрешение 16 Мп. Емкость аккумулятора составит 4000 мА•ч. Есть слот 3,5 мм для подключения наушников.
Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Цена устройства составляет 170 долларов.