Эксперты рассказали о сроках запуска 5G в Украине

При этом пятое поколение связи не станет основной технологией в мире.

Эксперты прогнозируют первые коммерческие запуски пятого поколения связи в Украине не раньше 2020 года.

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В комментарии УНИАН медиа-эксперт, член правления Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ), советник главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Александр Глущенко рассказал, что в ближайшие годы полноценного запуска технологии ожидать не стоит.

"5G в Украине в 2019 году может существовать только как тестовая площадка. По слухам, "Киевстар" что-то пытается уже делать в этом направлении. Но я не верю в 5G в ближайшие пять лет в Украине. У нас голосовая связь и 3G есть не везде. Поэтому Украина точно не будет флагманом по внедрению пятого поколения", - подчеркнул Глущенко.

По словам директора по развитию бизнеса компании Huawei Ukraine Александра Сербина, пятое поколение в ближайшем будущем не станет основной технологией связи даже в развитых странах.

"Я подчеркиваю, что 5G не станет в ближайшем будущем основной технологией. Она не заменит собой LTE. Более того, можно ожидать, что 4G будет оставаться основной технологией, которой будут пользоваться обычные пользователи, самое малое, до 2025 года", - сказал эксперт.

Сербин также отметил, что первые коммерческие запуски технологии в Украине состоятся не раньше 2020 года.

"Мой прогноз, что до 2020 года будут финализированы стандарты, и состоятся некоторые коммерческие запуски. Я считаю, что Украина не должна слишком быстро двигаться, имеет смысл выждать год-два, когда технология станет более зрелой. Будет больше сценариев использования этой связи. И после этого Украина может внедрить 5G", - считает он.

Как сообщал УНИАН, в конце января прошлого года НКРСИ продала лицензии на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц трем ведущим операторам мобильной связи – "Киевстару", Vodafone и lifecell за 2,456 миллиарда гривень.

6 марта НКРСИ продала частоты для 4G-связи в диапазоне 1800 МГц компаниям "Киевстар", Vodafone и lifecell за 5,424 миллиарда гривень.

В апреле 2018 года операторы мобильной связи запустили связь четвертого поколения 4G на частотах 2600 МГц, а в июле - в основном диапазоне 1800 МГц.