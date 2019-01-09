Apple сокращает производство новых моделей iPhone - СМИ

Компания в конце декабря направила поставщикам запрос о производстве меньшего, чем планировалось, объема iPhone моделей XS, XS Max и XR.

Apple Inc, которая на прошлой неделе понизила прогноз квартальных продаж, сократила план производства трех новых моделей iPhone в январе-марте примерно на 10 процентов, сообщила в среду газета Nikkei Asian Review.

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Газета сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что Apple в конце декабря направила поставщикам запрос о производстве меньшего, чем планировалось, объема iPhone моделей XS, XS Max и XR, передает Рейтер.

Согласно изданию, запрос поступил до того, как Apple объявила о снижении квартального прогноза, спровоцировавшего распродажу на глобальных рынках. Компания объяснила ухудшение прогноза слабым спросом в Китае.

Общий объем планируемого производства старых и новых моделей iPhone в январе-марте, скорее всего, сократится до 40-43 миллионов единиц с 47-48 миллионов, прогнозировавшихся ранее, сообщила Nikkei со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Акции ведущих поставщиков Apple практически не отреагировали на сообщение об изменении планов компании, поскольку рынок уже отыграл потенциальное сокращение производства после снижения квартального прогноза производителем iPhone.