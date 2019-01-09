Вьетнам обвинил Facebook в нарушении кибербезопасности страны - Reuters

По информации Министерства информации и связи Вьетнама, Facebook позволил пользователям загружать посты с "клеветническим" контентом по отношению к действующему правительству страны.

Власти Вьетнама обвинили американскую компанию Facebook в нарушении закона о кибербезопасности в стране, сообщает Reuters.

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По информации Министерства информации и связи Вьетнама, Facebook позволил пользователям загружать посты, содержащие "клеветнический" контент, "антиправительственные настроения и клевету на отдельных лиц и организации", что является нарушением закона о кибербезопасности в стране.

Сообщается также, что Facebook не ответил на запрос Министерства информации и связи Вьетнама об удалении фанатских страниц.

"Несмотря на экономические реформы и растущую открытость к социальным изменениям, коммунистическое правительство Вьетнама сохраняет жесткую цензуру в средствах массовой информации", - отмечается в СМИ.

Как сообщал УНИАН, летом Министерство информационной политики Украины обратилось с письмом к руководству американской компании Facebook с просьбой заблокировать в социальной сети страницы и группы, которые занимаются разжиганием ненависти к украинской государственности, а также распространением фейковых новостей и пропаганды Российской Федерации на территории Украины.